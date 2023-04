Il 28 maggio torna il consueto appuntamento con ‘Candela in fiore’ e sarà una grande festa soprattutto per i bambini: il colorato tappeto di fiori sarà, infatti, dedicato ai famosi personaggi nati dalla matita di Walt Disney.

Una bellissima occasione per trascorrere un weekend in uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’: sabato pomeriggio tutti all’opera per realizzare il tappeto e domenica un’intera giornata da vivere a Candela , tra creazioni floreali, personaggi Disney e tanti altri eventi.