Al via i primi due Job Days promossi dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio nell’ambito del progetto “Orienta_menti”. Il doppio appuntamento è in programma lunedì 24 e giovedì 27 aprile, a partire dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi”; le attività sono destinate a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado, a neodiplomati, studenti universitari, neolaureati e, più in generale, ai giovani adulti fino ai 29 anni e disoccupati o inoccupati di lunga durata. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio, con esperti della materia. Saranno organizzate anche simulazioni di colloqui di lavoro individuali/di gruppo ed incontri formativi su politiche attive del lavoro, con la possibilità per i giovani di proporre la loro idea imprenditoriale e beneficiare di una fase di accompagnamento per la realizzazione della stessa. L’iniziativa si sviluppa attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, la misura strutturata a seguito del percorso partecipativo “Agenda per il lavoro 2021-2027” attivato dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

Sostenere la creazione di reti finalizzati a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità. Sono questi, infatti, gli obiettivi principali del progetto “Orienta_menti”, che si svolge in partenariato con Euromediterranea, Medtraining, Altereco, Ortovolante, Kaleidos, Frequenze, Innovation data scs, organizzazione di volontariato l’Amico Enrico e Legacoop Puglia. Anche per questo, sempre presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi” di Rocchetta Sant’Antonio è attivo il servizio di Orientation Desk. Si tratta di uno sportello specialistico per l’orientamento scolastico e professionale, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10-13 e dalle ore 15-18, in cui gli operatori offrono informazioni al cittadino sui percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali. Lo sportello si rivolge anche a disoccupati e inoccupati di lunga durata, persone in condizioni economiche svantaggiate, o con un basso grado di scolarizzazione e qualificazione professionale, informandoli rispetto all’offerta formativa disponibile, alle politiche attive del lavoro.