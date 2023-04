Lettera Zero – Nuova Serie, non solo una rivista letteraria, ma un laboratorio di idee, che si muove dal letterario al visuale, tra approfondimento e riflessione: presentazione venerdì 28 aprile 2023, alle ore 17.30, nella Sala Narrativa della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. Ad illustrare la linea editoriale e il taglio culturale del nuovo corso della rivista interverranno: Vito Santoro, Direttore di Lettera Zero e critico letterario per La Repubblica-Bari; Antonio Rosario Daniele, vicedirettore di Lettera Zero e ricercatore di Letteratura italiana contemporanea dell’Università di Foggia; Demetrio Paolin, scrittore e membro del Comitato scientifico di Lettera Zero (in collegamento da remoto); Valentina Di Corcia, caporedattrice di Lettera Zero e collaboratrice dell’Indice dei Libri del Mese; Umberto Mentana, saggista e specialista in media studies.

Edita da Arcoiris di Salerno, la rivista è in costante pendolarismo tra passato contemporaneo e fenomeni di stretta attualità, per approfondire autori, generi e offrire autoritratti, interviste e contributi critici, con un linguaggio fresco e attuale. La redazione la presenta come una rivista dissonante, capace di divergere e di contrastare dal mainstreaming. Disponibile in edizione cartacea, la Rivista ha anche la sua versione online: https://www.letterazero.it/