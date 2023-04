Il prossimo 9 maggio, sul circuito del Kartodromo Santa Cecilia si terrà il corso Guida e Vai con Sicurezza. L’iniziativa, prima nel suo genere in Capitanata, è organizzata dall’ Autoscuola Anna di Biccari in collaborazione con Guida e Vai, il primo network di circa 600 autoscuole in Italia che utilizza in esclusiva tutti gli altri strumenti interattivi per una didattica migliorata ed esperienziale.

Al corso, presieduto da Salvatore Ambrosino – Ceo Guida e Vai e da Donatello Sessa – Responsabile per la Puglia di Guida e Vai con sicurezza, parteciperanno dirigenti dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Foggia, del settore trasporti della Provincia, della Polizia Stradale e responsabili dell’AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

Guida e Vai con Sicurezza prevede una parte teorica e una parte pratica con guide e test in pista con istruttori certificati e abilitati che forniranno tutte le informazioni utili a migliorare il controllo dell’auto in casi di situazioni critiche come l’asfalto bagnato, la presenza di ostacoli improvvisi sulla strada, percorsi impegnativi. Nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, scenderanno in pista 15 ragazze/i neopatentate/i.

Il corso si svolgerà a Foggia, sul circuito del Kartodromo Santa Cecilia, Via Troia Km2.600, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.