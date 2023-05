CanguroLab SRL (“CanguroLab”), startup tutta al femminile che si occupa della cura del bambino e del suo mondo, è orgogliosa di annunciare l’ottenimento del Premio America Innovazione promosso dalla Fondazione Italia USA e diretto a valorizzare i talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. CanguroLab è stata premiata in una cerimonia alla Camera dei deputati. Oltre alla pergamena di premiazione CanguroLab ha ricevuto una borsa di studio straordinaria per fruire del master esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Il master della fondazione Italia USA vanta la partecipazione di numerosi docenti di prestigio internazionale, e fa parte della rete accademica delle Nazioni Unite, il programma UNAI- United Nation Academic Impact lanciato dal segretario dell’ONU. Genny Fascia, Founder & CEO, ha dichiarato: “Grazie alle mie partner e al nostro team, abbiamo realizzato un servizio utile ed innovativo e questo riconoscimento di prestigio internazionale lo conferma! Ci stiamo aprendo al nostro primo round di investimento con una certificazione di qualità di alto valore e per questo ringraziamo la Fondazione Italia USA e tutti coloro che lo hanno reso possibile!”

Su CanguroLab: CanguroLab.it è la piattaforma dove i genitori trovano tutto quello che serve per crescere i loro bambini a 360°: vendere, comprare e regalare beni, trovare e contattare specialisti e operatori del settore, acquistare biglietti per eventi e corsi e fare scelte ecologiche e solidali. Tutto questo in un’unica piattaforma, veloce, facile e sicura. CanguroLab è il primo portale che raccoglie gli annunci gratuiti di tutta Italia per trovare lavoro, eventi, beni e servizi che riguardano bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. L’iniziativa, finanziata dall’Unione europea, è frutto di un’idea di tre sorelle, Rossella, Donatella e Genny Fascia, tutte e tre originarie di San Marco La Catola.