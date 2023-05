Lunedì 22 maggio, ore 18.00 presso il Cine-Teatro Cicolella (Viale XXIV maggio n. 70) il Coordinamento Capitanata per la Pace e l’Associazione “Comunità sulla Strada di Emmaus” promuovono la presentazione del libro “Guerra alla guerra” di Matteo Pucciarelli (in allegato la locandina) cronista politico de la Repubblica, saggista e recentemente rientrato dall’Ucraina con la Carovana StopTheWarNow.

È possibile ancora parlare di pace e disarmo? È possibile farlo senza il rischio di incappare nell’etichetta di “putiniani”? Perché i Governi nazionali ignorano la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica che rifiuta azioni di sostegno alla guerra e l’invio di armi?

Le ragioni della pace e del disarmo e le proposte pratiche fatte negli anni, ignorate e confinate nel campo dell’utopia in tempo di quiete, vengono trattate con sufficienza – se non dileggio – in tempo di guerra. Chi sono i pacifisti in Italia? Come hanno realizzato le proprie idee nel corso degli anni? E ancora i costi sociali ed economici della guerra e chi paga il conto, gli interessi della lobby militare in un libro reportage per raccontare le storie e i protagonisti di un pensiero critico, alto e silenziato di cui ci sarebbe bisogno oggi più che mai.

L’evento sarà dedicato alla memoria di Cesare Sangalli, storico pacifista e attivista per i diritti umani scomparso un anno fa e si inserisce nelle iniziative in ricordo dell’80° anniversario dei bombardamenti che durante la 2° Guerra mondiale distrussero gran parte della città di Foggia, uccidendo miglaiaia di donne e uomini. Dialogheranno con l’autore Mario Nobile (Coordinamento Capitanata per la Pace) e Cornelia Hunger (Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus).