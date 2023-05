Cosa sono i Buoni Servizio regionali? Da chi possono essere richiesti? Come utilizzarli? Per rispondere a queste domande e far conoscere tutte le opportunità offerte dallo strumento economico messo in campo dalla Regione Puglia a sostegno della domanda per l’accesso ai servizi a ciclo diurno, domiciliari e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, il Centro Diurno per persone con disabilità “Cuore con le ali” di Poggio Imperiale ha organizzato per martedì 30 maggio 2023, alle ore 16.00, un incontro formativo da non perdere. Di proprietà dell’A.S.P. “Castriota e Corroppoli” e gestita dalla cooperativa sociale Medtraining, la struttura sociosanitaria a ciclo diurno è finalizzata al recupero e al mantenimento delle abilità funzionali residue e dei livelli di autonomia della persona.

La struttura si trova in Via Fiume 11 ed è destinata a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali dai 6 ai 64 anni di età, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Tutti i locali del Centro sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza. Le attività previste sono: fisioterapia; sostegno alla famiglia; supporto psicologico; segretariato sociale; laboratori espressivi; laboratori socio-educativi; laboratori di socializzazione. La struttura è aperta 8 ore giornaliere, in base ai bisogni espressi dai singoli utenti. Per chi svolge orario continuato è previsto anche il pasto. Agli iscritti è garantito il trasporto dalla propria abitazione al Centro.

La struttura “Cuore con le ali” di Poggio Imperiale è iscritta al catalogo regionale dell’offerta dei servizi per persone con disabilità. Rimane chiusa la domenica ed i giorni festivi.

Per info: cuoreconleali@reteoltre.it – 0882.304106 – 345.7458173