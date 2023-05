Con una bella prestazione soprattutto nella ripresa, il Foggia si aggiudica la gara d’andata dei quarti di finale playoff e batte 1-0 il Crotone allo Zaccheria. Vittoria meritata per i rossoneri che hanno disputato una gara ordinata al cospetto di un Crotone che non ha mai impensierito davvero Dalmasso. Delio Rossi lascia a sorpresa fuori Thiam e conferma Dalmasso in porta; in difesa Rizzo, Kontek e Leo formano il terzetto, mentre e metà campo Petermann è in cabina di regia con Schenetti e Frigerio ai suoi lati e Costa e Bjarkason esterni; in avanti, confermati Peralta e Beretta. Zauli conferma il 4-2-3-1 con Branduani tra i pali davanti a Mogos, Golemic, Cuomo e Giron; a centrocampo, Petriccione e Vitale sono in mediana con Chiricò, D’Ursi e Tribuzzi alle spalle di Gomez. Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio: il Foggia gioca soprattutto di rimessa, provando a sfruttare la velocità degli esterni; il Crotone, dalla sua, ha nei tre davanti a Gomez la pericolosità maggiore e ha l’occasione più ghiotta al 6′ con Cuomo che di testa manda alto sugli sviluppi di un corner. Per Rossi, invece, cattive notizie da Beretta, che al 22′ si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Iacoponi.

Nella ripresa il Foggia alza il baricentro e al 65′ passa: Iacoponi pesca Peralta, il ‘10’ vince un rimpallo e fa secco Branduani. Lo Zaccheria è una bolgia e spinge i propri beniamini su ogni pallone. Gli uomini di Delio Rossi non si accontentano e Iacoponi dopo una bella serpentina in area mette a lato. Gli ospiti cercano soprattutto i cross di Giron e su uno di questi, poco dopo, mettono i brividi a Dalmasso. La partita è viva e al 69’ Bjarkason, ben servito da Costa, ha la chance del raddoppio ma trova le mani di Branduani a dirgli di no. Il Crotone si getta in avanti ma Dalmasso non rischia praticamente nulla. L’unico brivido arriva al 91′ con Golemic che segna di testa ma l’arbitro annulla per fuorigioco. E’ festa allo ‘Zac’: mercoledì a Crotone servirà un’altra gara di cuore.