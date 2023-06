Martedì 6 giugno, alle ore 20,30, il Teatro del Fuoco farà da cornice all’evento “Le note della legalità” organizzato dall’Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia, a conclusione di un percorso progettuale, di durata annuale, che ha interessato i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, su riflessioni e attività laboratoriali nell’ambito della cultura della Legalità. “La presenza nella scuola di Rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di figure carismatiche impegnate nella lotta alle mafie” – sostiene con ferma decisione il Dirigente Scolastico dell’I.C. Foscolo-Gabelli prof.ssa Fulvia Ruggiero – “può fare la differenza per definire l’insegnamento della legalità una delle frontiere educative più importanti e diventare un importante punto di riferimento per i giovani, con l’obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra giovani cittadini ed istituzioni.”

“Sono tante le iniziative che quest’anno hanno visto coinvolti gli esponenti delle associazioni impegnate contro la lotta alle mafie all’interno della Scuola.” – prosegue la prof.ssa Daniela Scopece, funzione strumentale per l’ampliamento dell’offerta formativa – “Una scuola che diviene così motore per un’educazione alla legalità che si rivolge a tutti e per tutti, ed è questo fruttuoso lavoro di rete, questa preziosa sinergia, che intendiamo portare sul palco del Teatro del Fuoco anche attraverso la presenza di ospiti importanti come Daniela Marcone e l’Associazione Libera, con cui soprattutto quest’anno abbiamo condotto riflessioni importanti attraverso numerosi laboratori educativi e progetti formativi, e l’associazione DiVento, con la presenza del prof. Luciano Beneduce, che presenterà un nuovo progetto per la comunità cittadina e scolastica che ha come missione l’educazione della comunità alla legalità, rivolto in particolare alle nuove generazioni.”

“Soltanto riflettendo sull’argomento e conoscendo testimoni credibili impegnati per la giustizia sociale, per la verità e per il bene comune” – continua la prof.ssa Emanuela Montepeloso, animatore digitale dell’Istituto – “possiamo permettere ai nostri ragazzi di maneggiare strumenti efficaci per la costruzione di un futuro colorato di legalità e giustizia, così come ci ha insegnato la dott.ssa Alfonsina De Sario, ex dirigente di Polizia, con alle spalle anni di esperienza nell’ufficio minori della Questura di Foggia, che ha curato, nella nostra scuola, numerosi interventi con i ragazzi sui temi dell’escalation della violenza giovanile, bullismo e cyberbullismo e che vedremo ospite al Teatro del Fuoco”.

“E ancora”, – prosegue la Dirigente Ruggiero – “il Questore di Foggia come testimonianza dell’impegno che le Forza dell’Ordine hanno nella lotta alla criminalità in una continua rete di vicinanza alla popolazione, la preziosa presenza della dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, figura principale di unione e coesione tra le scuole del territorio, di Luigi Talienti, D.S. dell’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e autore del libro “Al di là delle sbarre” e Sergio Picucci che ci porteranno a riflettere sull’umanità che si nasconde nelle carceri e sull’opportunità che ciascuno ha di rilanciare la propria vita.”

“E a cornice di tutto la musica,” – conclude il prof. Leonardo Marcantonio, direttore dell’orchestra di Nota in Nota dell’Istituto – “linguaggio universale già considerato strumento di lotta alla criminalità, espressa dall’orchestra e coro Di Nota in Nota dell’I.C. Foscolo-Gabelli, con la partecipazione del Coro della Polizia di Stato (Questura di Foggia) diretto dal M° Giulia Panettieri, accompagnerà gli ospiti della serata nelle loro riflessioni mirate a creare momenti destinati ad ulteriormente incoraggiare il senso critico dei giovani in un contesto di pura e sana aggregazione.”

Tanti ospiti ancora e tante soprese quelle che allieteranno una serata diversa, fatta di legami, di relazioni, di conoscenza reciproca e di costruzione sociale, intrecciate in un’armonia intrisa di note di legalità.