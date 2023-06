Debellare la peronospora della vite e garantire agli agricoltori di Capitanata ristori e condizioni di vita migliori. Questa mattina ad Orta Nova, un centinaio di agricoltori, imprenditoria, rappresentanti delle associazioni di categoria si sono riuniti alle cantine Ladogana per un confronto con i parlamentari. L’on Giorgio Lovecchio, vicepresidente della commissione finanze e le senatrici Gisella Naturale e Anna Maria Fallucchi della commissione agricoltura, hanno ascoltato le istanze degli intervenuti e si sono messi a disposizione per un tavolo tecnico di confronto con la Regione Puglia, ma anche a Roma. Una sinergia che mira a rendere più facile la vita degli agricoltori, già in ginocchio per le avverse condizioni meteo.

Gli intervistati, nell’ordine, sono Vittorio Feola delle Cantine Ladogana, la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della commissione agricoltura e l’on. Giorgio Lovecchio, vicepresidente della commissione Finanze.

Nel video che segue gli intervistati, nell’ordine, sono Vittorio Feola delle Cantine Ladogana, la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della commissione agricoltura e l’on. Giorgio Lovecchio, vicepresidente della commissione Finanze.