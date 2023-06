Progettare il paesaggio in piccoli o grandi progetti. Far interagire il mondo interno con quello esterno. Parlerà di questo e molto altro l’architetto Jana Crepon dello studio di progettazione Inside Outside ospite a Trani dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia BAT a Palazzo Covelli. Sarà un appuntamento internazionale il sesto previsto nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Albo degli Architetti previsto per venerdì 9 giugno a partire dalle ore 16,30 presso Palazzo Covelli in via Ognissanti 123.

Jana Crepon, Architetto e Paesaggista di fama internazionale, è nata in Germania ma ormai vive da molti anni in Olanda in particolare ad Amsterdam dove dal 2007 segue il progetto dello studio Inside Outside. A lei ed al suo team si deve la progettazione del paesaggio su diversa scala e portata in Qatar, Cina, Taiwan, Belgio, Paesi Bassi, Stati Uniti ma anche in Italia.

La Lectio Magistralis avrà il titolo “Lecture by Jana Crepon” e sarà un alto momento formativo ed informativo aperto ai professionisti del settore ed alla comunità: «E’ lo spirito che ci sta accompagnando in questo percorso verso il centenario – ha spiegato l’Arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. BAT – eventi di alto profilo che siano formativi per i professionisti ma anche aperti alla comunità. La presenza di Jana Crepon è per noi motivo di grande orgoglio e sarà anche un momento importante di confronto con una realtà internazionale».