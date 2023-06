“Si tratta dell’ennesima conferma di un Governo presente e concreto, che si conferma dalla parte della sicurezza dei cittadini, puntando sul potenziamento della Polizia di Stato attraverso nuove assunzioni”, commenta l’Onorevole Giandonato La Salandra, cofirmatario dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, votato alla Camera dei deputati, all’interno del decreto per il rafforzamento della Pubblica Amministrazione, appena approvato.

L’ordine del giorno autorizza lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto lo scorso 29 settembre 2022, per l’assunzione di 1188 agenti allievi della Polizia, riservato ai volontari di ferma. Si tratta di giovani già disponibili e pronti ad essere avviati alle scuole di formazione e ad indossare la divisa per servire lo Stato.

“Più volte, anche sul nostro territorio, le forze dell’ordine hanno lamentato gravi carenze di organico. – ricorda l’On. La Salandra, che conclude – Si tratta di un segnale positivo all’interno di un decreto legge, che contiene diverse misure per favorire l’ordine e la sicurezza pubblica, tra cui il potenziamento degli organici delle forze di polizia e delle forze armate, con la finalità di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali”.