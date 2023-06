Due Km di strada o di ferrovia non portano da nessuna parte, ma due Km di pista di un aeroporto portano in tutto il mondo. Presso la splendida cornice del salone del Circolo Unione in piazza Duomo a Lucera si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 19:30 un dibattito organizzato dall’associazione Mondo Gino Lisa sull’importanza dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia per la Capitanata, non solo come luogo di partenza e di arrivo ma anche come opportunità di crescita e sviluppo del territorio.

Parteciperanno il presidente di Mondo Gino Lisa Sergio Venturino, l’Ingegnere Logistico Antonio De Troia, il pilota professionista Luca Vinelli, rappresentanti della compagnia aerea Lumiwings, imprenditori del nostro territorio e autorità.

Con l’occasione sarà possibile sottoscrivere la tessera gratuita dell’associazione Mondo Gino Lisa. Mondo Gino Lisa è la community che supporta lo sviluppo e la crescita dell’Aeroporto di Foggia e di tutto il circondario. L’obiettivo dell’associazione è far sviluppare tutto il mondo che gira attorno al “Gino Lisa”, oltre ovviamente a collegare il “Gino Lisa” con tutto il mondo!