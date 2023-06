Il 13 Giugno a Tremiti, a Cala delle Arene, ci sarà la consegna della Bandiera Blu. Per celebrare questo importante riconoscimento il Comune, con il patrocinio dell’Ente parco nazionale del Gargano, ha organizzato alcuni appuntamenti. Un risultato frutto anche dell’impegno dell’Ente parco nazionale del Gargano, gestore dell’Area Marina Protetta di Tremiti, e delle strategie messe in campo per assicurare maggiori margini di migliore gestione, tutela e controllo del mare attraverso anche la sottoscrizione di una serie di progetti di rilievo scientifico che promuovono azioni per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini.

Si inizia il 12 Giugno alle ore 18.30 con una messa in suffragio del Sindaco Giuseppe Calabrese prematuramente scomparso lo scorso maggio proprio durante il viaggio a Roma per l’assegnazione della Bandiera Blu. Alle ore 20.00 all’Hotel Eden si svolgerà il Forum sulla Legge Regionale Calabrese che includerà un momento di confronto sulle strategie e gli interventi in programma a Tremiti. La giornata si concluderà con uno spettacolo musicale. Il 13 Giugno si aprirà con un concerto all’alba e alle ore 11 a Cala delle Arene ci sarà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu cui seguirà un tour in barca delle isole.

Sono cinque le bandiere blu ottenute quest’anno dal Gargano. Oltre Cala delle Arene a Tremiti, tra le premiate ci sono Vieste (San Lorenzo, Scialara), Rodi Garganico (Riviera di Ponente e di Levante), Peschici (Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Manaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici) a cui si aggiunge per la provincia di Foggia, Zapponeta. La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Foundation for Environmental Education, Fee) alle località di mare europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione ma anche per iservizi offerti. Il programma Bandiere blu valuta infatti anche altri elementi di contorno, legati allagestione del territorio e all’educazione ambientale messe in atto dai Comuni per proteggere l’ambiente e promuovere un turismo sostenibile.