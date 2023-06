Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Cerignola ha incontrato una delegazione dei residenti di Via Torre Quarto che da anni, da troppi anni, necessitano di interventi sulla rete idrica e fognaria.

“L’incontro con i cittadini, organizzato dal consigliere comunale Matteo Conversano, è stato molto produttivo perché abbiamo potuto dare una buona notizia. L’autorità idrica pugliese ha dato l’ok agli interventi di ripristino e di attivazione delle utenze di acqua e fogna in diverse zone della città e siamo in pressing perché tra esse vi ricada anche via Torre Quarto – commenta il sindaco Bonito -. Dagli incontri con Acquedotto e Autorità Idrica Pugliese abbiamo appreso che noi siamo la municipalità più indietro in quanto a percezione dei finanziamenti pubblici da parte di quegli enti: questo significa che, prima di noi, nessuno ha mosso un dito per il completamento della rete idrica nella città di Cerignola.