È Pino Festa della A.S.D. Aurora di Orta Nova il campione nazionale pro boxing 2023. Si è svolto a Stornarella l’altra sera il fighting day, un evento al quale hanno partecipato associazioni sportive provenienti da tutta lItalia che si sono sfidate in varie discipline come kick boxing, free boxe e boxe.

Pino Festa, sul ring meglio conosciuto come “The tank”, già campione nazionale ed internazionale nelle discipline di full contact, kick boxing, k1, Muay Thai e Boxe, figlio del grande Maestro Antonio Festa, fratello di Francesco, neo campione Nazionale di Revenge Fighting, con grande passione e determinazione, sostenuto dalla sempre presenta mamma Caterina, ha trionfato in quest’ultima e difficile sfida, onorando la memoria di suo padre.

Insieme a lui si sono esibiti in diverse discipline gli allievi della sua scuola, come il neo vincitore del titolo Nazionale di kick boxing, Enrico Fazi. Tra i vari talenti presenti anche Vincenzo Ferrara, già campione di kick boxing.