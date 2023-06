Ai nastri di partenza il MotoSurf World Championship che dal 16 al 18 giugno 2023 si svolgerà sul Gargano, presso la Marina di Rodi Garganico e non sul Lago di Varano, come annunciato subito dopo la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Il cambio di location è dovuto a motivi tecnici non legati alla volontà degli organizzatori, dell’amministrazione di Cagnano Varano e dei soggetti coinvolti nel campionato.

Si parte venerdì 16 settembre con la registrazione dei partecipanti dalle 7.30 alle 8.30, poi fino alle 19.00 ci saranno le prove libere, alle 19.30 cena di benvenuto per i piloti e gli ospiti presso il Viva Yachtclub. Sabato 17 settembre, dopo il riscaldamento, prenderanno il via le gare che dureranno fino alle 19.00, seguirà il Party Viva Yachtclub e la serata danzante con Dj Radio 101. Domenica 18 settembre dalle 8.30 alle 17.00 si svolgeranno le finali, a seguire ci saranno la parata e la cerimonia di premiazione.

Durante la tre giorni oltre alle gare sono previsti momenti di festa, escursioni e show cooking. Non mancheranno tour in barca alla scoperta delle grotte e della costa, passeggiate in Foresta Umbra con degustazione di prodotti tipici e, se il meteo lo consentirà, voli in idrovolante per ammirare dall’alto il promontorio del Gargano.

Sono arrivati in Puglia oltre 130 atleti e atlete provenienti da tutto il mondo che si sfideranno nei diversi format: Men Open, Men Stock, Stock R, Women, Juniors ed Electric Challenge competition. Saranno ben 30 le donne in gara, 9 i piloti per l’Electric Challenge, mentre crescono i numeri degli iscritti nella categoria Junior e dei piloti italiani.

Saranno presenti quasi tutti i vincitori della tappa svoltasi in Germania, a Berlino, dal 24 al 26 maggio scorsi: Záhorský Lukáš (Repubblica Ceca), che anche nel 2022 a Rodi Garganico si è aggiudicato il primo posto nella categoria Men Open (che vede l’utilizzo di tavole modificate); Minseong Kim (Corea) oro per la classe Stock (che prevede l’utilizzo di tavole standard); Navara Oliver (Repubblica Ceca) oro nella categoria Stock R (che vede in gara i ragazzi più veloci in vista di passare nella categoria Stock); Matouskova Eliska (Repubblica Ceca) oro per la categoria Women, che ha superato la pluricampionessa Šacherová Aneta (sempre della Repubblica Ceca); Coppens Alain (Belgio) categoria Electric Challenge; Kubincova Zara (Repubblica Ceca) categoria Juniors girls.

Confermata anche la presenza dei giovani atleti Ramadhan Fares (Kuwait) e Kostelecký Sebastian (Repubblica Ceca) e delle giovani atlete Navarova Mariana (Repubblica Ceca) e Strculova Emma (Slovacchia), che nel 2022 sono saliti sul podio per la categoria Juniors Boys e Girls. Tra gli italiani ci saranno Carlo Carbone per la classe Stock, Chirico Jonathan Luigi che gareggerà nell’Electric Challenge, Bazhytska Oksana nella Women, Lafazan Yevgen e Stefania Cristian nella Stock.

Si ricorda che dopo la tappa di Rodi Garganico, il MSWC continuerà con altre tre tappe: in Svezia a Bastad dall’11 al 13 agosto, in Croazia a Zadar dal 6 all’8 ottobre e in Arabia Saudita a Jeddah dall’1 al 3 dicembre.

Il MSWC è tra gli eventi sportivi che sostengono la campagna di comunicazione “Allènati contro la violenza”, promossa dagli assessorati regionali al Welfare e allo Sport per Tutti, partita lo scorso novembre con l’obiettivo di diffondere un’attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Durante la tre giorni sarà presente all’interno dell’evento uno spazio dedicato alla fruizione e distribuzione di materiale informativo dei centri antiviolenza pugliesi, con la presenza della Cooperativa Sociale Il Filo di Arianna che gestisce il Centro Anti Violenza ambito sociale di Vico del Gargano.

Il MSWC è organizzato da ADS “Surf Boom” in collaborazione con One Eventi, con il patrocinio di Regione Puglia, Pugliapromozione, FIM Federazione Italiana Motonautica, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e Ferrovie del Gargano.

Media partner del MSWC 2023 è Il Nautilus. La partecipazione alle gare è ad ingresso libero. Info e prenotazioni per le escursioni all’infopoint sul porto e al numero 347.2221429.