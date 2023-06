I Baschi Verdi della Compagnia di Manfredonia hanno sequestrato 25 kg di hashish e tratto il arresto il conducente sorpreso alla guida dell’autovettura che trasportava la droga. Il rinvenimento della sostanza stupefacente è avvenuto nel corso di uno dei numerosi posti di controllo che ogni giorno le fiamme gialle effettuano per il controllo del territorio ed il contrasto ai traffici illeciti lungo la SS. 89, la principale arteria stradale garganica.

I finanzieri, insospettiti dal comportamento del conducente alla vista della pattuglia, intimavano l’alt e nel corso del controllo rinvenivano, nel porta-bagagli, una voluminosa busta contenente oltre 240 “panetti” di hashish, per un totale di 25 kg. circa. La sostanza stupefacente, confezionata in cellophane avente segni distintivi diversi, “Gorilla” e “Porsche”, avrebbe consentito di ricavare oltre 200 mila dosi.

Il conducente del veicolo, residente in provincia di Verona, è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Foggia. All’esito del quadro indiziario raccolto, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria ed il medesimo non può essere considerato colpevole fino ad eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.