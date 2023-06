Si terrà in data 15 – 16 giugno 2023 presso la Sala Turtur del Policlinico di Foggia, con inizio alle ore 14.30 del 15 giugno, il congresso “Multidisciplinarietà ed Oncologia di precisione: verso la Medicina del futuro”. Responsabile scientifico dell’evento è il Prof. Matteo Landriscina, Direttore della U.O. di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare universitaria. La segreteria scientifica è composta da: Dr.ssa Giuseppina Bruno, Prof.ssa Vincenza Conteduca, Dr. Piergiorgio Di Tullio, Dr. Guido Giordano, Dr.ssa Antonella Terenzio.

Una delle nuove sfide dell’Oncologia è di integrare l’innovazione tecnologica e la ricerca traslazionale, allo scopo di chiarire aspetti ancora misconosciuti della biologia e della genetica delle neoplasie che consentano un trattamento personalizzato sulla base delle caratteristiche molecolari del paziente e della sua malattia.

Questi nuovi percorsi sono stati resi possibili dal recente sviluppo di nuove tecnologie, quali la Next Generation Sequencing, che consentono di effettuare il sequenziamento del DNA della cellula tumorale con lo scopo di identificare le “mutazioni target””, cioè corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui scegliere terapie personalizzate.

In questo contesto è altrettanto evidente l’importanza dell’approccio multidisciplinare in cui la centralità del paziente rappresenta il cardine attorno a cui devono ruotare professionalità e competenze diverse con l’obiettivo di definire il percorso diagnostico e consentire di elaborare un adeguato programma di terapia. Il congresso ha lo scopo di fare il punto sull’importanza della multidisciplinarietà in Oncologia, quale strategia per migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici ed ottimizzare gli approcci di medicina personalizzata.