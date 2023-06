Foggia si è svegliata con una emergenza idrica senza precedenti, a causa di una rottura sulla condotta adduttrice di via Napoli che alimenta la citta. I tecnici dell’Acquedottto Pugliese sono al lavoro da questa notte e proseguiranno per tutta la giornata per concludere la riparazione di una condotta che ha una portata di 600 litri al secondo e di diametro di 1800 mm realizzata nella fine degli anni ’80.

Intanto, sono stati attivati servizi di autobotti in diversi punti della città con code di cittadini che temono una lunga interruzione. In corso anche i lavori per la costruzione di un bypass sulla rete che dovrebbe terminare in giornata.