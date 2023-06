Dal 20 al 27 giugno giornate di Open Day della Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia. Appuntamento nella scuola in via Lecce 2, per presentare in corsi in partenza con il nuovo anno accademico 2023/24 e i corsi per ragazzi che ci saranno in estate.

“Per l’occasione gli interessati potranno visitare i locali della scuola, conoscere i nostri docenti e il Direttore Giuseppe Guida. Tante le sorprese e le novità in arrivo nel prossimo anno – si legge nella nota -. Possiamo anticipare che, visto il notevole successo riscosso quest’anno, continueranno i cicli di incontri e workshop con i grandi autori e disegnatori del fumetto italiano”.

I workshop offrono l’occasione agli allievi, di entrare in contatto co professionisti del settore che , oltre a raccontare i “segreti” del mestiere, offrono suggerimenti importanti su come e dove muoversi per poter far conoscere il loro lavoro.

“Durante gli ultimi incontri abbiamo avuto la fortuna e il piacere di ospitare indicussi talenti del fumetto come: Giuseppe Palumbo, disegnatore di punta di Diabolik, Giulio Giordano, fumettista per Martin Mystère e Diabolik, Alessio Fortunato, disegnatore di Dampyr, Alessio Lo Manto, una delle firme di punta del graphic journalism, la disegnatrice Giulia Adragna e molti altri ancora.

Fondamentale anche l’esperienza dei nostri alunni al Festival del Nerd di Foggia, manifestazione della quale la nostra scuola è illustre partner – continua la nota -. Nei giorni del Festival i ragazzi hanno potuto cpnpscere e lavorare con gli illustri ospiti presenti ed entrare in contatto con importanti Case Editrici alle quali far visionare i loro book. Vi aspettiamo dalle ore 18.00 in via Lecce 2 a Foggia dal 20 al 27 giugno!

Venite a conoscere la nostra offerta formativa e i nostri insegnanti”

Per info

393 118 7115

scuoladelfumettogulliverfoggia.it

guidagiueppe1974@gmail.com