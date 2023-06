Colpi d’arma da fuoco nella notte contro l’auto del capitano del Foggia, Davide Di Pasquale: la Jeep Renegade del difensore rossonero era parcheggiata presso lo stadio “Zaccheria” e alcuni dei colpi sono stati sparati anche sul finestrino del conducente. L’episodio, sul quale stanno indagando gli agenti della Digos, è avvenuto poche ore dopo la sconfitta per 3-1 del Foggia a Lecco, nella finale di ritorno dei play off di Serie C che ha precluso agli uomini di Rossi l’approdo in serie B.

Tecnico rossonero che parlerà domani alle 17 allo Zaccheria in una conferenza stampa. La squadra, intanto, ha fatto rientro in città e all’aeroporto Gino Lisa è stata accolta dagli applausi dei tifosi presenti.