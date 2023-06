Un riconoscimento che va oltre l’eccelsa qualità del vino, già pluripremiato in diversi eventi internazionali. Le cantine Placido Volpone di Ordona hanno ricevuto un premio molto ambito. Si tratta del ‘Diomede’, un’iniziativa del Rotary International, da sempre attento alle eccellenze internazionali.

Nella magica atmosfera del Feudo della Selva, nel bosco dell’Incoronata a Foggia, Placido-Volpone ha ricevuto questo riconoscimento, rappresentato da un tralcio di vite in argento e voluto dal governatore Nicola Maria Auciello. “Un premio – ha detto lo stesso governatore – che riconosce il valore dell’azienda vinicola nel campo dell’imprenditoria, della cultura d’impresa e dello sviluppo economico sotto le rigide regole dell’innovazione e della sostenibilità”.

Ha ritirato il Diomede la giovane architetto Antonia Volpone, che ha raccontato la storia del suo ritorno a casa, dopo gli studi, per dedicarsi, insieme ai fratelli a questa azienda nata dall’incontro di due amici, di due famiglie, la famiglia Placido e la famiglia Volpone. “Vivere e raccontare ogni passo in avanti dell’azienda della mia famiglia – ha detto Volpone – è un grande motivo d’orgoglio personale, ma è anche consapevolezza che ogni traguardo di Placido-Volpone è una piccola vittoria per l’intero territorio, che noi amiamo particolarmente e che ogni giorno cerchiamo di valorizzare”.

Perché premiare proprio Placido Volpone? Lo dice la motivazione della consegna del ‘Diomede’: “Perché da decenni produce e commercializza prodotti vinicoli, grazie ai quali le eccellenze locali percorrono le strade del mondo, facendo risuonare ovunque l’eco del nostro territorio, che merita di essere conosciuto e riconosciuto per le sue migliori qualità distintive. Nel rispetto rigoroso della tradizione, l’azienda Placido Volpone ha saputo, inoltre, cogliere in anticipo le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, certificandosi come prima cantina al mondo a “Chilometro Zero Virtuale”.

Proprio nell’ottica della valorizzazione del territorio e del connubio tra cultura ed agricoltura, uno degli obiettivi di Placido-Volpone, l’azienda ordonese ha deciso di riproporre una tradizione storica, “La festa del Grano”. Il primo luglio alle 19.30, infatti, nella sede dell’azienda, in contrada Monterozzi a Ordona, sarà possibile visitare un’esposizione di attrezzature agricole della Lombardi Group e degustare l’oramai celebre Melospritz con selezione di formaggi di Nonna Isabella.

Sarà poi la volta della Spadellata di orecchiette di “Agricola Mazzeo” e passata di pomodoro RossoGargano, Pomodoro di Puglia. Tutto abbinato al Nero di Troia delle cantine Placido-Volpone. La serata sarà accompagnata dalle musiche de I Maltesi – Tributo a Fabrizio De André.

Sarà una festa che unisce gusto, spettacolo e tradizione in un’unica esperienza.

Info e prenotazioni: https://shop.placidovolpone.it/vendita-vino-biologico/festa-del-grano