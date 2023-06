Si è conclusa la riunione del COC (Centro Operativo Comunale), costituito a Palazzo di Città per fronteggiare l’emergenza acqua, scaturita dal danneggiamento da parte di ignoti di una condotta adduttrice della rete idrica cittadina. Grazie a un complesso lavoro di realizzazione di bypass, eseguito in tempi rapidissimi dai tecnici di Acquedotto Pugliese, impegnati da oltre 24 ore senza soluzione di continuità, l’acqua sia pure lentamente e gradualmente, come insegnano i manuali di idraulica, sta tornando in tutti i quartieri della città.

L’esigenza di immettere i 23mila metri cubi di acqua in rete con gradualità, per non compromettere la rete idrica, procura ancora qualche disservizio che nel corso delle prossime ore dovrebbe essere sempre più limitato. Grazie ai lavori eseguiti, già nelle prossime ore la portata di acqua della rete dovrebbe giungere fino a 300 litri al secondo. Una portata che solitamente garantisce una fornitura ordinaria a tutta l’utenza foggiana. I tecnici di AQP, ribadiscono che prudenzialmente, per le prime ore di ripresa dell’erogazione negli impianti, è sempre meglio usare l’acqua dei rubinetti per uso domestico-sanitario e con precauzioni per uso potabile.

Al fine di limitare i disservizi, nel corso della riunione si è convenuto di continuare a garantire un servizio integrativo di distribuzione attraverso le autobotti presenti in città. Nelle prime ore della mattina la Polizia Locale con i volontari della Protezione Civile ha fornito a tutte le scuole cittadine e ai presidi sanitari, sacchetti di acqua per garantire in ogni modo la funzionalità delle strutture. Interventi a domicilio con consegna delle buste di acqua sono stati anche effettuati per aiutare 30 famiglie oltre che alcune persone non vedenti o in particolare stato di difficoltà. A tal proposito il Comune ricorda che per segnalare situazioni di emergenza è sempre possibile contattare il numero 0881.790511.

Nel frattempo hanno preso il via i lavori di sostituzione della condotta danneggiata per un tratto di circa 10 metri di lunghezza e 1,8 metri di diametro. La condotta sostitutiva è proveniente da Taranto e i manicotti speciali di collegamento li sta realizzando una ditta di Castellaneta. AQP inoltre ricorda che è a disposizione il numero verde 800.795.795 per segnalare eventuali disservizi che ancora potrebbero verificarsi nelle prossime ore.