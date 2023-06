I Lions Club Monti Uniti Dauni e Club Foggia Federico II di Svevia organizzano una raccolta fondi per costruire dei pozzi di acqua in Burkina Faso per alleggerire l’emergenza idrica che condiziona vite umane e produzioni agricole. La raccolta dei fondi con lo spettacolo comico di Antonello Costa all’Auditorium dell’Università di Foggia. Il servizio di Tonio Toma.