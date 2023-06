Il 23 Giugno, presso il “Roma Teatro, Cinema E…” si terrà lo spettacolo gratuito “Fumo, Vento e Bolle di Sapone”, con sipario alle ore 20:30. Sarà uno spettacolo nuovo e inedito, perché frutto di una sinergia voluta dal Vicesindaco e Assessore al welfare del Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia, con la direttrice del Teatro, Simona Sala. “Abbiamo sperimentato questo nuovo modo di fare welfare sul nostro territorio. Bambini che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare educativa e bambini dell’associazione “Gli eroi della fiaba”, accompagnati dagli operatori che si prendono cura di bambini e ragazzi con condizione di disabilità del Neurosviluppo, metteranno in scena uno spettacolo teatrale frutto del corso di teatro che hanno frequentato in questi mesi”, fa sapere il vicesindaco.

“È motivo di grande orgoglio per la nostra Città aver reso possibile tutto questo. Le opportunità – prosegue Dibisceglia- bisogna crearle e in questo modo diamo la possibilità di frequentare un corso teatrale a bambini che mai avrebbero pensato di farlo. La crescita del nostro territorio dipende anche da questo”.

Soddisfazione anche della direttrice del “Roma Teatro, Cinema E…”, Simona Sala: “Questo percorso è una strada autentica di crescita, un toccasana per l’animo, che ha cambiato molti di questi bambini, che hanno visto il teatro come casa, come un rifugio, un percorso per far esplodere vitalità e creatività. Voglio ringraziare per questo l’Assessorato al welfare, con il suo instancabile lavoro, anche nella persona della dirigente dell’ufficio politiche sociali, dottoressa Daniela Conte. Sento il calore di un’amministrazione che crede nel teatro e in questi ragazzi”.

Al progetto hanno aderito anche gli educatori dell’associazione “Gli eroi della fiaba”: “È stata un’emozione grandissima vedere i passi avanti compiuti dai bambini dal mese di febbraio, inizio dei laboratori.”

“È l’inizio di una lunga programmazione per una Cerignola inclusiva, attraverso il gioco, l’educazione e la cultura, a misura di tutti. Siamo convinti – conclude il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito- che queste iniziative siano le fondamenta su cui costruire la Città dei Diritti che abbiamo immaginato, in cui nessuno deve restare indietro. Come Città di Cerignola, già nel corso della stagione teatrale passata, siamo stati tra i pochi comuni, in Puglia, a sperimentare un teatro inclusivo che ha dato ottimi frutti”.