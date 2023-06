Sparatoria a Foggia. Colpi di pistola sono stati esplosi questo pomeriggio in viale Kennedy, nel quartiere Cep, periferia sud della città, a pochi passi dal luogo dove il 20 maggio scorso fu uccios il boss Salvatore Prencipe. I colpi di pistola sono stati esplosi accanto a una auto bianca parcheggiata in zona. Non ci sono feriti. Indaga la polizia.