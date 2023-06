Un incontro ai sindaci dei Comuni di Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella è stato chiesto a seguito dell’allarme lanciato da Camera del Lavoro Territoriale, dalla Flai e dalla Cgil dei Cinque Reali Siti rispetto alle conseguenze della peronospora che ha martoriato il settore viticolo.

In una lettera a firma del coordinatore della Cgil nei comuni dei Cinque Reali Siti, Daniele Calamita, si sottolinea come l’area di riferimento rappresenta per l’intera regione un polo di grande produzione e di eccellenza del comparto vitivinicolo, “Comparto che da occupazione ad una miriade di imprenditori e lavoratori nel settore primario, nonché nel settore enologico e che genera economie fondamentali per l’intera area”. Settore però che a primavera, a causa dell’intensità e frequenza delle piogge, è stato colpito da “un patogeno che affligge la vite, la peronospora – plasmopara viticola – e che ha danneggiato gran parte delle coltivazioni, determinando danni che in alcune zone dei Reali Siti che arrivano fino al 100%. Danni che determineranno nell’immediato un’assenza di produzione e che se non arginata determineranno danni anche sulle produzioni degli anni prossimi”.

Una vera e propria emergenza che condiziona “sia i produttori agricoli che hanno investito risorse economiche e che non otterranno la produzione, ma anche la forza lavoro che vedrà venire meno la propria occupazione, nonché tutte le cantine enologiche che a loro volta non produrranno e inevitabilmente non occuperanno forza lavoro stagionale, determinando una crisi per tutto il settore”. Come se non bastasse, “la poca produzione enologica sarà qualitativamente inferiore proprio a causa dell’attacco del patogeno”.

In virtù delle competenze che la Legge assegna ai Comuni, la Cgil chiede ai sindaci “di attivare le procedure di competenza, e nel merito ci rendiamo disponibili ad un incontro”.