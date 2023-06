“In queste ore ho depositato un nuovo ricorso alla FGIC e all’AIA per segnalare ulteriori episodi ai danni del Foggia Calcio occorsi in occasione della finale di ritorno dei play off di serie C Lecco – Foggia , meritevoli di ulteriore approfondimento, ma anche per denunciare la ventilata applicazione di un regolamento sportivo capestro che vanificherebbe, di fatto, l’utilità stessa dello svolgimento dei stessi play off, concretizzando un chiaro torto ai danni della Lega Pro”.

E’ quanto fa sapere il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido. “E’ chiaro che, in particolare per la seconda questione, rischia di manifestarsi una palese ingiustizia. Ove si acclarasse, infatti, la non iscrizione del Lecco Calcio al campionato di serie B, titolato a transitare nella serie superiore sarebbe proprio il Foggia Calcio, l’unica squadra a poter vantare il giusto merito calcistico poiché seconda classificatasi, dietro il Lecco. La ventilata ipotesi di un ripescaggio delle squadre uscite sconfitte dal campionato di serie B costituirebbe, al contrario, un evento paradossale, in totale spregio delle regole che prevedono che 4 squadre salgano in serie superiore (quattro, non tre), peraltro in evidente contrasto tanto con la logica quanto con la giustizia sportiva e l’opportunità etica. La pietra tombale, in pratica, su una fine di campionato segnata da molte, troppe ombre che non rendono merito all’immagine stessa dello sport. Da Foggia daremo battaglia. Lo dobbiamo alla squadra, ai tifosi, alla società, alla città che ci ha creduto, a tutti coloro che confidano nella giustizia sportiva e in un calcio leale e meritocratico” conclude Splendido.