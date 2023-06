Arriva una nuova alleanza politica in Puglia. “Costituente Democratica Liberale Italia”, “Il Popolo della Famiglia” ed “Italexit per l’Italia” si aggregano con l’obiettivo comune di offrire una nuova visione e una nuova leadership alla Puglia. L’obiettivo primario di questo progetto è quello di creare un nuovo inizio per la politica pugliese, mettendo in primo piano gli interessi e le esigenze dei cittadini e superando le divisioni partitiche tradizionali. Questi tre partiti con tutte le associazioni politiche culturali simpatizzanti, che influenzano i valori fondamentali della società, come la democrazia, la libertà individuale, la tutela della famiglia e la sovranità nazionale, intendono promuovere tali principi attraverso politiche concrete e azioni efficaci.

La “Costituente Democratica Liberale Italia” si impegna a promuovere una società aperta, basata sui principi democratici e sulla tutela dei diritti fondamentali. “Il Popolo della Famiglia” pone al centro delle proprie politiche la protezione e la promozione dei valori familiari, riconoscendo la loro importanza per

il benessere sociale. “Italexit per l’Italia” si batte per una sovranità nazionale rafforzata, promuovendo

una revisione critica dei trattati europei e delle politiche comunitarie. In vista delle prossime scadenze e lettorali in Puglia, questa compagine si presenta come un’alternativaconcreta e trasparente rispetto alle forze politiche tradizionali. Si impegna a coinvolgere i cittadini nel processo decisionale, ascoltando le loro esigenze e traducendole in azioni politiche mirate. La partecipazione dei cittadini sarà incoraggiata attraverso l’organizzazione di consultazioni pubbliche, incontri locali e la creazione di piattaforme digitali per la raccolta delle opinioni.

“Invitiamo i cittadini pugliesi a unirsi a noi in questa rivoluzione dal basso, per costruire insieme un futuro migliore per la nostra regione. La nostra alleanza si impegna a lavorare senza sosta per affrontare le sfide attuali e future, per garantire sempre governi e amministrazioni responsabili e ttrasparenti”, si legge nella nota.

Antonino Ingrosso per Costituente Democratica Liberale Italia

Cosimo Leggiero per Il Popolo della Famiglia

Marcello Mariella per Italexit per l’Italia

Nicola Iacobbe