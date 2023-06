“L’ultima rassicurazione di Acquedotto Pugliese riguarda sabato 1^ luglio quando, a dire dell’azienda pubblica, la situazione idrica nella città di Foggia dovrebbe tornare alla normalità. Il condizionale è d’obbligo a guardare le ultime vicissitudini che hanno caratterizzato i lavori di aggiustamento della condotta, i cui interventi sono miseramente falliti se è vero che la città, nel volgere di breve tempo, è ripiombata nell’emergenza. Un evento sul quale auspico che le autorità competenti facciano piena luce per capire le responsabilità di una seconda ondata di crisi idrica subita dalla comunità, per giunta in piena estate. La tolleranza è terminata. Anche il beneficio della comprensione che abbiamo mostrato nei confronti di un evento che si presume subito da Acquedotto Pugliese è cessato. Un’azienda pubblica non può consentirsi di protrarre oltre la mancata erogazione di un servizio pubblico e di un bene essenziale qual è l’acqua. Chiedo ufficialmente al presidente Michele Emiliano di prendere in mano le redini della questione. Sabato è la deadline. La pazienza è finita. Da rappresentante istituzionale della comunità metterò in moto ogni leva in mio potere per denunciare una omissione di servizio che ormai è gravissima”. Così il consigliere regionale Lega Joseph Splendido.