Anche le donne di Carapelle potranno usufruire del progetto Mammomobile. Venerdì 30 giugno, dalle 9 alle 16, al Centro Anziani “Michele Santeramo” in via Del Grosso, infatti, sarà presente un camper dell’Asl Fg, dotato di mammografo, per uno screening mammografico gratuito. Le donne tra i 50 e i 69 anni che ne vorranno usufruire potranno prenotarsi chiamando il numero 0882.200588, utilizzando l’apposito QR Code nella foto in allegato o più semplicemente presentandosi sul posto. Ad accoglierle troveranno un’equipe composta da due tecniche di radiologia che registrano i dati ed eseguono gli esami, un autista che cura gli aspetti meccanici del mezzo, personale sanitario ed amministrativo di supporto.

“Siamo molto felici di aver chiesto ed ottenuto dall’Asl Foggia la possibilità di inserire Carapelle tra le tappe del Mammomobile – ha detto l’assessore alla salute Loredana Iafelice – poiché la prevenzione di patologie sempre più frequenti come il tumore al seno o alla cervice è fondamentale. Lo screening salva numerose vite ogni anno – ha aggiunto Iafelice – e tenevamo molto a fornire questa possibilità alle nostre concittadine”.

Le mammografie vengono trasmesse digitalmente ai Centri Senologici della Asl Foggia e refertate dalle senologhe, insieme a tutte le altre mammografie. In caso di esito dubbio o positivo la donna viene richiamata per un controllo di secondo livello.