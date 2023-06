La vice sindaca, Brigida Andreano in rappresentanza del Comune di Stornara e dei sindaci dei 5 Reali Siti ha portato a conoscenza dell’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia la problematica che sta affliggendo gli agricoltori per le frequenti piogge avvenute nei mesi di maggio e giugno causando danni alle produzioni di uva. Le proposte fatte: – Riapertura di bandi dedicati o di fondi. – Sospensione di mutui sulle aziende agricole, non solo mutui agrari. – Sospensione di imposte e di tasse. – Procedura straordinaria di indennizzo. – Misure dirette a contenere la debitoria contratta con le farmacie agricole. – Fondi per garantire le attività necessarie per preparare gli impianti per l’annata 2024. – Modifica della Legge 102 per agevolare ed accellerare l’indennizzo da destinare agli agricoltori. – Fondo mutualistico.

“Ho presentato all’assessore un verbale condiviso nei vari incontri itineranti avvenuti nei 5 REALI SITI . Ringrazio l’assessore Donato Pentassuglia, sempre attento e disponibile alle vicende che investono il mondo agricolo e il consigliere Napoleone Cera a testimonianza del fatto che per risolvere i problemi non bisogna guardare nessun colore politico ma solo tanto amore per il proprio territorio – dice Brigida Andreano -. Il Comune di Stornara ha dimostrato fin dal mese di maggio una totale disponibilità nei confronti degli agricoltori che hanno subito danni per le abbondanti piogge causando seri problemi ai vigneti. Nei prossimi giorni il Comune di Stornara con i 5 Reali Siti chiederanno un tavolo tecnico al Prefetto. L’impegno dell’amministrazione comunale di Stornara, con l’assessore all’agricoltura Ciarallo Rocco, il sindaco Roberto Nigro e la vice sindaca Brigida Andreano continuerà nei confronti dei nostri agricoltori e ringraziamo la Regione Puglia per la disponibilità e l’interessamento per far sì che le nostre istanze siano celermente affrontate dal Ministero”.