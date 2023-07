“L’innovazione digitale: le professioni del futuro”. E’ il tema del Job Day in programma ad Orsara di Puglia promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto“OrientaOrsara”. L’appuntamento si svolgerà venerdì 14 luglio 2023, a partire dalle ore 17.00, presso l’aula consiliare del Comune. L’iniziativa si sviluppa attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, che ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Mario Simonelli, interverranno: Carmine Spagnuolo, presidentedella cooperativa sociale Ortovolante, che coniuga attività di agricoltura sociale con l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità; Gianluca Scaringi, ceo di Leesby, la start up che propone una vetrina digitale che permette di acquistare prodotti all’interno di condomini o strutture ricettive. Di particolare interesse gli interventi di: Rocco Dedda, docente di matematica e fisica e divulgatore online per il progetto social “Un quarto d’ora con il prof”; Andrea Marino, co-founder di Profadvisor, la piattaforma digitale da cui è possibile scegliere e prenotare lezioni private professionali. Nicola Marino, Aeon Foundation che ha il fine d’essere un filo conduttore tra ricerca scientifica nel settore della longevità e istituzioni

Le attività dei Job Days sono destinate a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio ed esperti della materia. Saranno organizzate anche simulazioni di colloqui di lavoro individuali/di gruppo ed incontri formativi su politiche attive del lavoro, con la possibilità per i giovani di proporre la loro idea imprenditoriale e beneficiare di una fase di accompagnamento per la realizzazione della stessa. L’incontro di Orsara di Puglia, dunque, grazie alla presenza dei relatori è dedicato a suscitare una riflessione su come l’innovazione digitale possa diventare una professione del futuro. Il progetto“OrientaOrsara” promosso dal Comune di Orsara di Pugliaè realizzato in partenariato con le cooperative sociali Medtraining, Ortovolante, Altereco, Kaleidos, Frequenze, con Euromediterranea e Legacoop Puglia.

Per info: punticardinaliorsara@gmail.com