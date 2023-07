Sarà Fabrizio Gifuni il protagonista dell’evento “Ripartire dalla cultura”, in programma giovedì 20 luglio alle ore 20 presso l’Arena di Parcocittà. L’attore e regista lucerino potrà colloquiare su argomenti di cultura, anche sollecitati dalle riflessioni e domande della stampa.

Fabrizio Gifuni è stato bravo, in questi anni, ad accendere i riflettori sull’importanza di ritornare nei teatri, al cinema, nelle biblioteche, nei luoghi della cultura, dopo la bruttissima fase del covid e dopo il declino socio-economico e di democrazia che stanno avendo alcune città della Capitanata. Infatti, Gifuni, da poco insignito del premio David di Donatello, oltre a tanti altri, di origine lucerina, è molto legato al proprio territorio, direttore artistico della stagione “PrimaVera al Garibaldi” del teatro Garibaldi di Lucera, insieme a Natalia Di Iorio, cura personalmente la rassegna teatrale del cartellone estivo “Estate, Muse, Stelle” dell’anfiteatro augusteo di Lucera, ormai alla IV edizione, e lo fa per l’amore e la dedizione verso la sua città. Innamorato della sua terra, ama contribuire allo sviluppo culturale di essa, ed è per questo che ben si sposa con la realtà di Parcocittà, simbolo di rigenerazione urbana e rinascita sociale e culturale della città di Foggia, da circa 7 anni. L’evento rientra nel cartellone estivo promosso da Parcocittà con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Foggia. Ingresso gratuito, è possibile prenotare i posti su https://www.parcocittafoggia.it/evento/ripartire-dalla-cultura-fabrizio-gifuni-a-parcocitta/