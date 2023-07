Il Collegio di garanzia dello sport, con sentenza del 17 luglio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Calcio Foggia nei confronti dell’ammissione del Lecco in serie B. Con diversa decisione ha invece accolto il ricorso del Perugia che, nella sostanza, aveva impugnato i medesimi provvedimenti. Una decisione per certi versi prevedibile, visto che le nuove norme della Lega Serie B premiano le neo retrocesse in caso di non ammissione di una delle società aventi diritto a disputare il campionato.

Ma non è del tutto una cattiva notizia per i rossoneri: l’ammissione del ricorso del Perugia, infatti, con la conseguente esclusione (di nuovo) del Lecco, di fatto certifica tre promosse dalla C anzichè 4 come prevedono le norme della Lega Pro. Ed è su questo che punterà ora il Foggia nel suo ricorso al Tar. E considerato che il Lecco con ogni probabilità impegnerà il provvedimento del Collegio di garanzia, si prospetta lo slittamento dell’inizio dei campionati di C e di B.

Intanto, l’Arezzo ha comunicato l’acquisto dell’ormai ex capitano del Foggia Davide Di Pasquale. E non potrebbe essere l’unico addio in casa rossonera: Frigerio e Garattoni hanno infatti diverse richieste, anche dalla B, e potrebbero decidere alla fine di lasciare Foggia.