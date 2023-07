In considerazione delle “accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata”, Il Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha deliberato l’affidamento a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi la gestione del Comune di Orta Nova, nel Foggiano, il cui Consiglio era stato sciolto a causa alle dimissioni dell’ex sindaco Domenico Lasorsa del 28 aprile scorso. Si tratta del sesto centro della provincia di Foggia sciolto negli ultimi otto anni per infiltrazioni mafiose, dopo Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia, Cerignola e Foggia. Decisa inoltre la proroga, per sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Trinitapoli, nella Bat. Il Cdm ha poi individuato nei giorni 22 e 23 ottobre le date per le elezioni per il rinnovo degli organi di governo dei Comuni già commissariati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso la cui scadenza cade nel secondo semestre, tra i quali c’è appunto Foggia, primo capoluogo pugliese ad essere raggiunto da un simile provvedimento nel 2021.