Si svolgerà mercoledì 19 luglio 2023 il nuovo Job Day promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio, dedicato al mondo del lavoroper generare occasioni di incontro e confronto con aziende del territorio ed esperti del settore. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “Orienta_menti”, il progetto promosso attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, le cui attività sono destinate a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado, a neodiplomati, studenti universitari, neolaureati e, più in generale, ai giovani adulti fino ai 29 anni e disoccupati o inoccupati di lunga durata. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio, con esperti della materia.

Il momento di formazione e confronto è in programma a Rocchetta Sant’Antonio presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi” (Via Francesco De Sanctis, 1) dalle ore 15.00 alle 21.00. Il Job Day si soffermerà ad approfondire il tema: “Il ruolo strategico delle soft skills per l’occupabilità: il settore turistico”. All’incontro prenderanno parte: Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio; Pasquale De Vita, presidente del GAL Meridaunia. Dopo i saluti delle autorità si entrerà nel vivo del percorso di formazione attraverso l’incontro con gli esperti: Maurizio Varriano, coordinatore del Club dei Borghi d’Eccellenza – Mediatore Culturale e Giornalista; Domenico Ciolfi, esperto in CineTurismo – scrittore e direttore del film “Il Caso Pantani”; Monica Camporesi, esperta in Comunicazione, Marketing e Turismo; Gianluca Scaringi, esperto di orientamento all’autoimpiego e startup; Domenico Gadaleta, general manager Apulia Hotel Group. Modera: Costanzo Cascavilla.

Da rilevare, quindi, la presenza di Domenico Ciolfi, che ha diretto il film “Il caso Pantani”, che racconta gli ultimi cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giugno 1999, quando è stato sospeso dalle gare, al 14 febbraio 2004, giorno della sua morte. Il progetto “Orienta_menti” – che si svolge in partenariato con Euromediterranea, Medtraining, Altereco, Ortovolante, Kaleidos, Frequenze, Innovation data scs, organizzazione di volontariato l’Amico Enrico e Legacoop Puglia – ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.