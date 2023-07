Due appuntamenti aperti alla città di Cerignola e al territorio per raccontare “E!State Liberi!”. Due momenti di confronto, ascolto, riflessione sui temi dell’antimafia e della giustizia sociale. A promuoverli è la cooperativa sociale Pietra di Scarto, che fino al 23 luglio ospita un gruppo di ragazzi e ragazze nell’ambito di “Ciascuno cresce solo se sognato”, il campo di impegno, studio e formazione sui beni confiscati alle mafie promosso insieme Libera Foggia. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il Laboratorio di Legalità intitolato a Francesco Marcone, vittima innocente della mafia foggiana, sito in Contrada Toro a Cerignola e gestito dalla stessa cooperativa Pietra di Scarto.

Si comincia giovedì 20 luglio, alle ore 18.30, con la presentazione del libro di Marco Omizzolo “Per motivi di giustizia”, in compagnia dell’autore e di Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Repubblica di Foggia. Sabato 22 luglio, invece, a partire dalle ore 21.00 sarà la volta di “Padrone Mio”, spettacolo con Gerardo Tango, Nicola Conversano e Savino Lasorsa, dedicato a Giuseppe Di Vittorio e Matteo Salvatore. Le iniziative, quindi, sono organizzate in occasione di “E!State Liberi!”, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani partecipanti e tutta la comunità in questo percorso di impegno e di cultura dell’antimafia.

I campi, infatti, con i momenti di formazione e confronto alternati a occasioni di socialità e momenti ludici, sono un’opportunità per tanti ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia di vivere a pieno il valore dell’antimafia sociale e far conoscere la bellezza dei territori coinvolti. Un’immersione nelle tante esperienze di solidarietà, protagonismo positivo e di condivisione all’insegna della lotta alle mafie e la corruzione, come quelle portate avanti da Pietra di Scarto.