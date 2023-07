Considerato che da anni gli alberi del giardino “Forestale” di Roseto Valfortore si ammalano per via della processionaria (un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale), quest’anno l’amministrazione ha deciso che invece di essere estirpati, gli alberi malati saranno valorizzati tagliandoli a metà e, sul tronco che rimane in terra, saranno realizzate sculture di animali creando così la magia di uno zoo interamente in legno che possa essere vanto per i residenti e attrazione per i turisti; al tempo stesso, ovviamente, saranno piantate altre piante autoctone (tigli, faggi ecc.) in modo da infoltire la flora.