“A volte, l’unico modo per farsi sentire, nell’indifferenza di chi comanda, è protestare a gran voce ed è per questo che sono al fianco del sindaco di Cagnano, Di Pumpo, senza se e senza ma. Ha dimostrato amore e passione per il suo territorio e se oggi si parla delle condizioni disastrose in cui versa il primo lago del Mezzogiorno è solo grazie a lui, alle sue “carnevalate”, e a noi che gli siamo vicini. Ma quante ne abbiamo viste, da ieri? Abbiamo assistito a prese di posizione politiche da parte di chi dovrebbe avere solo approcci e competenze tecniche: mi riferisco all’Arpa Puglia, che da tempo avrebbe dovuto appurare la qualità delle acque e monitorare, anziché allenarsi in dichiarazioni politiche che non si addicono ad un organismo tecnico”. Lo afferma in una nota consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Ci dispiace anche leggere di alcuni sindaci del territorio che antepongono, evidentemente, gli interessi dei potentati a quelli dei loro cittadini. Noi siamo con Di Pumpo, che ha avuto il coraggio di lanciare l’allarme sulle condizioni in cui versa il lago e l’economia ad esso collegato, nonostante ciò vada contro a coloro che governano la Regione inseguendo solo i propri interessi politici e non quelli della Capitanata”.