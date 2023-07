Nei giorni scorsi il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia si è unito per una intervento di raccolta rifiuti in Via Guido Dorso. I volontari, muniti di guanti, pinze, sacchi e magliette con il logo de La Via della Felicità, si sono rimboccati le maniche e hanno raccolto tutti i rifiuti trovati in mezzo alle aiuole della via e tra i giaridni, tra cui plastica, cartacce, lattine, cartoni e molte bottiglie di birra di vetro.

Il gruppo vuole dare il benvenuto ai nuovi volontari Laura e Antonio che hanno deciso di dedicare qualche ora settimanale alla pulizia della loro città. Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un messaggio a tutta la cittadinanza: “Quest’iniziativa è nata prendendo spunto dal consiglio dell’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità che suggeriva che «L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.» Ecco perché invito tutti i cittadini foggiani a partecipare all’iniziativa.”

Inoltre, il gruppo si occupa di interventi di pulizia con gli studenti delle scuole, così da insegnargli fin da giovani il rispetto della Terra e la cura del proprio ambiente. Le iniziative continueranno nei prossimi week-end. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .