Tutto pronto a Mattinata per la quarta edizione di Scapp – Il Festival dei Colori, Festival dei Colori che quest’anno arricchirà il programma degli eventi turistici MattinataéXtraordinaria. L’evento, organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale OASIS, patrocinato e sostenuto economicamente dal Comune di Mattinata, si terrà nei giorni 23, 24 e 5 luglio 2023. Previsti spettacoli, mercatini, installazioni artistiche, luminarie ed eventi vari che coloreranno le vie del centro di Mattinata.

L’attesa più forte è per la Corsa dei Colori (23 luglio) con famiglie, giovani, meno giovani e bambini pronti immergersi nella magia variopinta. «Un appuntamento che torna dopo le forzate interruzioni dovute ai divieti imposti dal Covid che divertirà ed entusiasmerà decine di bambini e giovani con le famiglie della nostra Mattinata oltre ai tanti turisti e ospiti che in quei giorni si divertiranno assieme a noi», commenta il sindaco Michele Bisceglia. «L’amministrazione comunale ha inteso patrocinare e sostenere economicamente in maniera importante questo Festival perché è un valido strumento di aggregazione sociale e promozione turistica del Territorio. Un sostegno forte atto a favorire lo sforzo del mondo associativo locale e in particolare a chi da anni si impegna in tal senso». Il primo cittadino ringrazia gli organizzatori e «in special modo gli operatori turistici e commerciali che hanno inteso compartecipare le attività di questa edizione. Mattinata conferma la sua vocazione all’accoglienza con l’entusiasmo e l’ospitalità della sua comunità».

Musica, cultura ed enogastronomia: un paniere di proposte per mettere insieme matinatesi e turisti “inviati speciali” al Festival, momento davvero suggestivo che si propone di accendere i riflettori su Mattinata e sulle mille peculiarità cromatiche della “montagna del sole”. «Per questo partiamo dal bianco delle case, per poi tuffarsi nel blu del mare e risalire fino al celeste del cielo. Il viola e il fucsia delle orchidee spontanee si abbracciano con il verde degli ulivi che regalano l’olio EVO, oro di natura. Non possiamo dimenticare il rosso della passione garganica e della tarantella, il giallo e l’arancione degli agrumi», aggiunge Paolo Valente, assessore all’industria turistica e alla cultura del territorio. «Il paesaggio e gli abitanti, sempre pronti all’accoglienza, rendono Mattinata una delle prime 20 destinazioni turistiche di Puglia per numero di presenze. Questo risultato è il frutto di un’azione combinata: la professionalità degli operatori turistici locali, il dinamismo e l’attenzione dell’amministrazione comunale alle tematiche dell’accoglienza e dell’attrattività e la qualità degli eventi che, a partire dalla primavera e fino al periodo natalizio, arricchiscono il calendario delle attività turistiche».

Entusiasmo anche in casa del Circolo OASIS. «Un appuntamento che ritorna con il momento più atteso, la Corsa dei Colori: bambini, ragazzi, adulti e intere famiglie. Una corsa amatoriale adatta a tutti dove vince semplicemente chi si diverte di più. Un percorso con vari punti di colore, dove al passaggio dei corridori verranno sparate polveri colorate e naturali al 100%», incalza il presidente Matteo Ricucci. «Tre giorni di divertimento e giochi, ma anche spettacoli, eventi musicali e di intrattenimento, installazioni artistiche, mercatini, enogastronomia e luminarie. Un grazie particolare va all’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione ed il supporto, ma anche la Regione Puglia, Puglia Eventi, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e PugliaPromozione, il media partner CDP Service. In ultimo, ma non perché meno importanti, ringrazio tutti gli sponsor che in varie forme hanno contribuito a rendere possibile questo Festival che colorerà la nostra Mattinata».

INFO: festivaldeicolori@gmail.com