L’Università di Foggia, a partire dal nuovo anno accademico, disporrà di un nuovo spazio in cui studenti, ricercatori e studenti potranno confrontarsi in un percorso di divulgazione culturale e open innovation, grazie al quale promuovere consapevolezza, senso critico e interesse proattivo nei confronti di diversi temi di natura scientifica e sociale: una WebTV di Ateneo. “Stando alla prestigiosa classifica Censis delle Università italiane 2023-2024, l’Università di Foggia si distingue a livello nazionale sul parametro della comunicazione e dei servizi digitali, totalizzando ben 93 punti su 100” ci rivela il Rettore dell’Unifg, prof. Lorenzo Lo Muzio. “Un risultato che, per un Ateneo in crescita come il nostro, è a dir poco eccezionale, proprio perché curare i canali comunicativi significa spianare la strada per uno sviluppo sempre maggiore e sempre più agganciato alle necessità del territorio e dei giovani. Il servizio della WebTV di Ateneo, che peraltro sfrutterà proprio le piattaforme digitali più in voga tra le fasce giovanili, nasce sulla base di tali presupposti”.

A seguito di una fortunata intuizione della professoressa Giusi A. Toto, docente ordinaria di Pedagogia Speciale e Didattica e coordinatrice del Contamination Lab (C-Lab), lo scorso anno nasce “We Unifg: la Web Radio dell’Università di Foggia”; i tempi sono ora maturi per aggiungere un altro importante tassello alle progettualità del C-lab che permetta alla comunità accademica di nutrire e sostenere un dialogo con il territorio e le aziende del territorio, oltre che a sviluppare competenze trasversali negli studenti coinvolti, in una dinamica di apprendimento attivo che favorisca il problem posing e il problem solving, il pensiero critico, le skill comunicative, la creatività e le capacità di mediazione.

Il progetto “WeUnifg” si inserisce in un percorso di contaminazione di saperi rivolto rivolto principalmente ai giovani, che svolgono il ruolo di protagonisti e storyteller: è la componente studentesca a giocare un ruolo chiave nel progetto, ponendosi come ponte tra le figure professionali (docenti, ricercatori, staff tecnico, direttori artistici) e la cittadinanza esterna, in un’ottica inclusiva e student-centered. Sono proprio le interazioni instaurate su social network come Facebook e Instagram, infatti, che permettono di intuire le preferenze del giovane pubblico, in una prospettiva di definizione progressiva delle tematiche e dei contenuti da proporre, con il risultato di poter garantire il più alto grado possibile di soddisfazione e interesse da parte degli utenti rispetto ai contenuti presentati.

Il 7 Settembre 2023, la WebTV sarà ufficialmente presentata nel corso dell’evento “WebTV – Talk 0”, in diretta live a partire dalle ore 17.00. Tra gli ospiti della primissima puntata: Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Unifg, Emanuela Vocino, Presidente del Consiglio degli studenti, Giusi Toto, responsabile del progetto, Marika Morlacco, manager didattico del DISTUM, Riccardo Tribuzio, official speaker della WebRadio dell’Unifg, e, dulcis in fundo, un ospite d’eccezione: il più giovane conduttore della RAI Marco Carrara. Quest’ultimo, dopo la presentazione del progetto, terrà per gli studenti un intervento su comunicazione contemporanea e mass media presso il Dipartimento di Studi Umanistici, in Via Arpi 176.

Sempre in ottica inaugurale, nei prossimi giorni Unifg ospiterà una personalità del panorama musicale, che rilascerà un intervista-podcast in programmazione nel palinsesto della Web Radio!

I contenuti della WebTV, così come quelli della Radio, saranno disponibili in open source e reperibili sui canali web ufficiali, sui canali social e sulle principali piattaforme di video streaming.