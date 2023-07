E’ stata una domenica di sangue sulle strade di Capitanata. Un incidente mortale si è registrato ieri a tarda sera nelle campagne nei pressi di Borgo Tressanti, dove per cause ancora da accertare, un’auto e un motorino si sono scontrati violentemente provocando la morte di quattro persone tra cui due bambine di 7 e 10 anni, la mamma delle sorelline e la persona che era alla guida dello scooter. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile occupata dalla famiglia originaria del Mali ha investito il motorino sul quale viaggiava un loro connazionale. Tre i feriti, il marito della donna e altri due figli della coppia che sono stati portati in ospedale. La violenza dell’impatto ha sbalzato i corpi delle vittime fuori dall’automobile.

A Vieste, invece, una ragazza minorenne è stata travolta da un’auto mentre era a bordo di un motorino e rientrava a casa dopo una nottata trascorsa fuori. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118 di Vieste, è stata trasportata in codice rosso a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a bordo di un elisoccorso.

Infine, sul tratto autostradale tra Poggio Imperiale e San Severo c’è stato un incidente stamane all’alba tra un camper con a bordo una famiglia in vacanza e un’auto che nell’impatto si è ribaltata. Feriti entrambi i conducenti. Illesi mamma e figlio di 6 anni a bordo del caravan.