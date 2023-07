La Federazione del Patto Etico composta dalle Liste “Foggia al Centro, Nuovo Psi, Foggia Oltre, Italelexit con Paragone, L’Altra Italia, Puglia Popolare e Popolari Pugliesi, si presenteranno ufficialmente al Convegno del 31 Luglio, con la partecipazione di alcuni candidati sindaci proposti dalla stessa federazione.

Gli Avvocati Marcello Mariella, Gaetano De Perna, Peppino Pedarra, ed Enzo De Michele saranno Relatori della convention intitolata “Dillo al Sindaco, Dillo ai Foggiani”. Dal convegno partirà ufficialmente la campagna elettorale delle liste che hanno firmato il Patto Etico.

I Temi ed il programma sarà presentato con la scelta del candidato sindaco. “Ricordiamo che liste FOGGIA AL CENTRO, FOGGIA OLTRE, ITALEXIT PER L’ITALIA CON PARAGONE, NUOVO PSI, POPOLARI PUGLIESI E PUGLIA POPOLARE si basano su principi fondamentali di integrità, trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini di Foggia – si legge nel comunicato stampa -. Il Patto Etico è un documento con cui queste liste si impegnano a seguire rigorosamente un insieme di principi condivisi che orienteranno l’azione politica durante la campagna elettorale e, in caso di vittoria, nel governo della città di Foggia”. Tra i principali punti del Patto Etico figurano la Trasparenza, l’Etica e onestà, la Partecipazione democratica e la Sostenibilità”.

“Sulla Trasparenza ci impegniamo a operare in modo aperto e trasparente, comunicando costantemente con i cittadini e garantendo l’accesso alle informazioni pubbliche – continua la nota -. Etica e onestà: promettiamo di agire con integrità, evitando conflitti di interesse e adottando misure per prevenire la corruzione. Partecipazione democratica: ci adopereremo per coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni politiche locali, favorendo il confronto e l’ascolto delle loro opinioni. Sostenibilità: faremo del benessere ambientale, sociale ed economico una priorità nella nostra agenda politica, promuovendo uno sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse naturali”.

Il patto etico sottoscritto dalle sei liste politiche e movimenti civici è nato “dalla consapevolezza che solo attraverso un impegno condiviso e l’applicazione di valori etici si può costruire un futuro migliore per la città di Foggia. Vogliamo offrire ai nostri concittadini una scelta politica basata su principi di responsabilità e un governo trasparente, che ponga al centro le necessità e le aspettative dei cittadini”.

Durante le prossime settimane, i rappresentanti delle liste coinvolte nel Patto Etico lavoreranno insieme per sviluppare un programma condiviso che risponda alle esigenze della comunità foggiana. “Invitiamo i cittadini di Foggia a partecipare attivamente al processo elettorale, conoscendo le proposte e le idee di tutte le liste che aderiscono al Patto Etico. La sottoscrizione di questo patto etico rappresenta una nuova era nella politica locale di Foggia, unendo diverse realtà politiche attorno a un obiettivo comune. Siamo fiduciosi che il nostro impegno etico e la nostra volontà di lavorare insieme porteranno a una “governance” più efficace e responsabile per il bene di tutti i cittadini foggiani. Abbiamo indetto per il prossimo 31 luglio una presentazione ufficiale del Patto Etico ai cittadini foggiani durante la quale una terna di “candidati sindaci” illustrerà al pubblico la propria “idea” di città”, conclude il comunicato stampa.