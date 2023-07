l momento del foggiano Luigi Samele ai Mondiali di Scherma è arrivato: martedì 25 luglio lo schermidore nato nel1987 a Foggia passerà il suo 36esimo compleanno in pedana, impegnato nelle gare individuali di sciabola. Un solo giorno di pausa e poi, il 27 e il 28 luglio, arriveranno le gare a squadre. Si è preparato a lungo per questi mondiali. Nella sua dieta di ‘avvicinamento’ a questo fondamentale crocevia della sua strepitosa carriera, Samele ha inserito un elemento prezioso della terra da cui proviene e di cui è orgoglioso: il pane e pomodoro con olio extravergine d’oliva “a sentimento”. Tutto rigorosamente ‘made in Gargano’. L’olio Evo, infatti, è quello dell’Oleificio Fratelli Vieste.

“Siamo orgogliosi di sostenere il percorso di questo atleta straordinario, un ragazzo meraviglioso, umile quanto determinato e consapevole della propria forza, e legato in maniera indissolubile a Foggia, la sua città, e alla Capitanata”, ha dichiarato Raffaele Vieste. “In frantoio abbiamo creato una teca con la divisa di Luigi, quella con cui è salito in pedana al Cairo lo scorso anno e con la quale ha vinto, quella con il nostro logo e la sua sciabola. É il suo regalo per noi, ed è bellissimo. É bello far conoscere il nostro campione a tutti i visitatori che passano dal frantoio sia per acquistare che per fare le nostre Oil Experience, una delle quali è proprio Il Pane e Pomodoro “a sentimento”, come sulle maglie che accompagnano Luigi e che lui regalerà insieme ai cadeaux agli altri atleti a Milano”.

I Mondiali di scherma a Milano sono importantissimi. Samele ci arriva come uno degli schermidori più attesi sia per le gare individuali sia per il suo apporto fondamentale alla squadra azzurra della sciabola. Dopo questo appuntamento, sul quale l’atleta foggiano è concentrato da mesi, arriverà il momento delle vacanze. Anche in questo caso, Luigi Samele dimostra quanto sia visceralmente legato alla sua terra, poiché è solito passare almeno una parte dell’estate in un luogo meraviglioso del Gargano, tra Vieste e Peschici.

“Ci sarà tempo di parlare di vacanze”, aggiunge Raffaele Vieste, “ora anche noi, che già prima di diventare suoi sponsor eravamo accaniti sostenitori delle sue imprese, seguiremo in tv tutti i suoi impegni facendo il tifo per lui. Abbiamo deciso di sostenerlo, e lui di averci come partner, perché Luigi Samele è un esempio di dove possono portare passione, professionalità e tenacia. Senza quei valori, il talento a volte può restare solo una potenzialità inespressa, e invece lui lo ha coltivato col lavoro, il sudore, giornate scandite dagli allenamenti e da una rigorosa vita da atleta, con una grande attenzione per un’alimentazione corretta, equilibrata. Naturalmente siamo fieri che il nome di Foggia, Vieste e del Gargano siano portati da Luigi Samele di fronte al mondo assieme alle cose buone che questa provincia produce. Tifiamo tutti per lui. Sappiamo che sulla pedana darà il 110%. Forza Luigi!”.