Al via un nuovo progetto enogastro-culturale firmato dallo chef Nicola Russo. Si intitola “Graticola Art&Music Urban Context” e si svolgerà presso il locale di via Roccantonio F. D’Amelio, 17 a Foggia. Si parte il 2 agosto con “Amazio 4et” per poi proseguire l’11 agosto con Vittoria Iannacone e il 18 agosto con “Electrovibes Trio”. Il 31 agosto toccherà a Claudia Cantisani esibirsi, mentre una settimana dopo sarà il turno di G. Di Leone & F. Leone. Il 14 settembre da non perdere nemmeno Michele Brienza 3IO mentre Pino Melfi 4et impreziosirà la serata del 21 settembre. Gran chiusura il 28 settembre con Gavio feat. Giovanni Francesca.

L’appuntamento settimanale offre l’opportunità di ritrovarsi in un ambiente confortevole e urbano presso il ristorante “Graticola Cucina Urbana”, nuova realtà gastronomica della città di Foggia, a partire dalle 19.30, mentre si attende l’inizio dello spettacolo artistico delle 21.30. Durante questo periodo è possibile rilassarsi e godersi in maniera conviviale un delizioso drink. Verso le 22.30, al termine dello spettacolo artistico, sarà aperto un grande buffet ispirato alle eccellenze gastronomiche di territorio e non, atto a deliziare i palati, anche degli ospiti più esigenti, il tutto avvolti in un’atmosfera conviviale.

“Inizieremo con un programma musicale estivo, considerando le alte temperature, curato dalla CDB e dalla direzione artistica di Francesco Serio, che ci accompagnerà durante tutto il mese di agosto e settembre”, dicono dall’organizzazione della manifestazione. Musica e buon cibo attendono tutti da Graticola Cucina Urbana.