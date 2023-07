Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Professore ordinario di genetica medica presso l’Università di Foggia, il prof. Maurizio Margaglione è stato nominato componente, in qualità di esperto, del Comitato Nazionale delle Malattie rare del Ministero della Salute. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare, al fine di coordinare le attività di implementazione della normativa. Il CoNaMr, tra l’altro, è chiamato a esprimere parere sullo schema del Piano nazionale triennale per le malattie rare e sul riordino della Rete nazionale delle malattie rare, che dovrà essere oggetto di accordo in conferenza Stato-Regioni, e sulle campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sulle malattie rare.

“La prestigiosa nomina del Prof. Maurizio Margaglione nel Comitato Nazionale delle Malattie rare del Ministero della Salute è motivo di orgoglio per l’Università di Foggia. – Ha dichiarato il Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio – Sono certo che lo spessore scientifico del prof. Margaglione unito alla sua esperienza, alle competenze professionali e alle doti umane, porteranno un contributo importante in un ambito delicato e complesso quale è quello delle malattie rare. Al Prof. Margaglione porgo, anche a nome della Comunità accademica, le più vive congratulazioni unitamente ai migliori auguri di buon lavoro“.