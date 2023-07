“Una sola ambulanza medicalizzata al servizio di un bacino di oltre trentamila abitanti non è solo al di sotto della soglia minima che un servizio pubblico, qual è quello all’assistenza sanitaria, richiederebbe, ma è al di sotto di ogni forma di buonsenso. Comprendo, pertanto, le denunce delle RSU del servizio di 118 dell’ospedale Lastaria di Lucera. Non aspettiamo ogni volta qualcosa di più grave per intervenire”. È l’appello che rivolge pubblicamente all’Asl di Foggia il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido. “Sto seguendo da vicino e con molta attenzione le problematiche denunciate dalle rappresentanze sindacali dell’ospedale lucerino. Condivido la preoccupazione relativa all’insufficienza di mezzi adeguati a garantire il servizio di emergenza-urgenza in città. Né può farci star tranquilli la presenza di un’ulteriore ambulanza nei Comuni limitrofi, soprattutto in considerazione dell’orografia del territorio e delle vie di connessione. Mi farò, pertanto, portavoce diretto della sacrosanta richiesta di rimpinguare il parco mezzo in dotazione presso il direttore generale dell’Asl di Foggia. È inconcepibile in uno Stato di diritto dover patire anche il minimo sindacale per vedersi garantito il servizio all’assistenza sanitaria, alle cure e, spesso, alla vita. O vogliamo aspettare ogni volta il dramma?” conclude il consigliere.